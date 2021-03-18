أمن القاهرة يضبط سائقا لاتهامه بسرقة سيارة فى منطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة شخص بعدما ركنها بالطريق فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين مقيم بالفيوم باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة وإنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال حضوره لاستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته بارتكابه بالواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع "بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.