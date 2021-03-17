سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 17 – 3 – 2021

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء 17 مارس ارتفاعا على المستوى المحلي والعالمي، وذلك مع إقبال محدود على الشراء في البورصات العالمية، إذ تحركت الأونصة بنسبة 0.26 % مسجلة 1736 دولار .

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري 767 جنيها للحرام، ويعتبر هذا العيار هو المحرك الرئيسي للذهب في مصر، ويتحدد عليه أسعار كافة الأعيرة الأخرى المتداولة في البلاد.

سعر الذهب اليوم سجل 657 جنيها لعيار 18 ، وبلغ عيار 24 وهو الأقل من حيث التداول 876 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6136 جنيها، وكافة هذه الأسعار قابلة للتغير لأكثر من مرة طوال تداولات اليوم.

وكانت أسعار الذهب سجلت تراجعات ملحوظة في السوق المصري منذ مطلع شهر مارس الجارى، وذلك بسبب تضرر كبير وقع على الذهب عالميًا جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما تسبب في التأثير السلبي على الذهب بالبورصات الخارجية، وهذا انعكس على سعر المعدن الأصفر في مصر الذى سجل تراجعات ملحوظة منذ مستهل هذا الشهر.