5 علاجات طبيعية لتقليل مستوى الالتهاب فى الجسم.. بطل تدخين والعب رياضة

كتبت فاطمة خليل

الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم للإصابة بالأمراض، ويمكن أن يتسبب الالتهاب طويل الأمد في الحالات الصحية المزمنة أو تفاقمها، وقد تقلل العلاجات الطبيعية للالتهاب من مستويات الالتهاب العامة في الجسم وتحسن الصحة العامة، كما قد يجد بعض الأشخاص أيضًا أن تقليل الالتهاب يخفف من أعراض أمراض مثل التهاب المفاصل، في هذا التقرير نتعرف على 5 علاجات طبيعية لتقليل مستوى الالتهاب في الجسم، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".



تقليل الالتهاب في الجسم

ما هو الالتهاب؟



الالتهاب هو جزء من استجابة الجسم الطبيعية للمرض، يتسبب في تمدد الأوعية الدموية، مما يسمح لمزيد من خلايا الدم البيضاء والحمراء بالوصول إلى مناطق الجسم المتضررة.

على المدى القصير، يكون الالتهاب مفيدًا، حيث يساعد الالتهاب الحاد الجسم على الشفاء من أشياء مثل الإصابات أو الالتهابات، ولكن على المدى الطويل ، يمكن أن يكون الالتهاب ضارًا.

يشترك الالتهاب المزمن في العديد من الحالات الصحية، مثل التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية ومرض التهاب الأمعاء.

طرق تقليل الالتهاب بشكل طبيعي



من الممكن تقليل الالتهاب بشكل طبيعي ولكن مدى فعالية العلاجات الطبيعية يمكن أن يعتمد على سبب الالتهاب.

على سبيل المثال، يصاب الشخص المصاب بعدوى متكررة بالتهاب نتيجة العدوى، قد تساعد العلاجات الطبيعية في تقليل الأعراض ، لكنها لن تعالج المشكلة الأساسية.

إذا كان الشخص يشعر بالقلق من أن الالتهاب يؤثر على صحته، فقد يستفيد من التحدث مع الطبيب حول أعراضه.

اتباع نظام غذائي صحي



إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن للناس من خلالها تقليل الالتهاب بشكل طبيعي هي من خلال نظامهم الغذائي الصحي، يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والسكر المكرر بارتفاع معدلات الالتهاب.

على سبيل المثال، ابدأ بتقليل كمية الأطعمة المصنعة أو المحلاة أو المقلية في النظام الغذائي وإدخال المزيد من:

-الفواكه والخضراوات: تعتبر الفاكهة والخضراوات من المصادر المهمة للفيتامينات والمعادن، وكذلك مضادات الأكسدة التي قد تحمي من الالتهابات.

-المكسرات والبذور: تعتبر هذه الأطعمة مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، ويرتبط اللوز ، على وجه الخصوص ، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

-الألياف: وفقًا لمقال عام 2020 ، ترتبط الألياف بمستويات أقل من عامل نخر الورم وهو سيتوكين التهابي يمكن للناس زيادة تناول الألياف عن طريق تناول الأطعمة مثل الفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة.

-الأعشاب والتوابل: العديد من الأعشاب والتوابل، مثل الكركم، مضادة للالتهابات يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب له آثار إيجابية على الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية مثل التهاب المفاصل.

-البوليفينول: هو نوع من مضادات الأكسدة يمكن للناس الحصول على مادة البوليفينول من الشاي الأسود أو الأخضر والتوت.

-الدهون الصحية: تعتبر الدهون المضادة للالتهابات - مثل تلك الموجودة في الأسماك والزيتون والأفوكادو - بدائل صحية للدهون المشبعة تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 ، والذي يرتبط بمستويات أقل من المركبات الالتهابية مثل عامل نخر الورم.

-هناك طريقة أخرى يمكن أن يقلل بها النظام الغذائي من الالتهاب وهي مساعدة الناس على الوصول إلى وزن معتدل أو الحفاظ عليه.

السمنة عامل خطر للالتهاب وهو مستقل عن النظام الغذائي للشخص وذلك بسبب المواد التي تطلقها الأنسجة الدهنية في الجسم ، والتي يؤثر بعضها على مستويات الالتهاب، هذا يعني أنه حتى لو تناول شخص ما نظامًا غذائيًا متوازنًا ، فقد يظل وزن الجسم الزائد يؤثر على مستويات الالتهاب.



تقليل الالتهاب بطرق طبيعية

تغيير نمط الحياة



يمكن أن تؤثر العديد من جوانب نمط حياة الشخص على مستويات الالتهاب. وتشمل هذه:

-النوم الجيد

-ممارسة الرياضة

-الصحة النفسية

-العوامل البيئية ، مثل التلوث

-التدخين

- اضطراب الهرمونات

-الشيخوخة

قد يساعد ما يلي على خفض مستويات الالتهاب:

التوقف عن التدخين



يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل الالتهاب كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالعديد من حالات الالتهاب، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإنه يضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى متوسط ​​العمر المتوقع للشخص.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



يعمل التمرين المنتظم على تقليل الالتهاب بعدة طرق على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الأشخاص في الحفاظ على وزن معتدل، ويفيد صحتهم العقلية، ويقلل بشكل مباشر من كمية المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم.