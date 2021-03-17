5 شروط لتعيين المرأة مندوبا مساعدا فى مجلس الدولة.. تعرف عليها

كتب أحمد عبد الهادى





وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بادر مجلس الدولة فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في الليسانس.

(2) الحصول على دبلومتين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.