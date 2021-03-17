وكيل "رى الفيوم": أساليب الرى الحديث توفر 40% من المياه

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً بحضور المهندس أيمن نصر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم، والدكتور رأفت أبو هشيمة عبد العزيز والمهندس مهدى مبروك مدير المراقبة العامة لتنمية شباب الخريجين، والمهندس عادل فارس إمام رئيس قسم الاعتماد بالمحافظة، والمهندس ياسر لطيف، مدير عام إدارة الأراضى والمياه.

وذلك فى إطار تطوير وتحسين التقاوى ومناقشة زراعة بذرة القطن أكثار بالمحافظة الموسم الحالى، وتوفير بذرة القطن للمزارع بالمحافظة وخطة تحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالتنقيط، وأشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إلى ضرورة تشجيع أصحاب الحيازات البسيطة للتعاون فيما بينهم لتوصيل شبكات الرى الحديث.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أهمية المشروع وفوائده الكبيرة التى تتمثل فى التحكم فى نسبة مياه الرى، ما ساعد فى إدخال زراعات جديدة لإقليم الفيوم كالنباتات الطبية والعطرية.

كما أضاف وكيل وزارة الرى، أن أساليب الرى الحديث تحد الهادر من مياه الرى وتوفر نسبة تصل إلى 40% من المياه، فضلاً عن توفير نسبة 10 من الأراضى الزراعية المستهلكة فى المصارف والخلجان والمصافي.

وأوضح أن إنتاجية الفدان المروى بالأساليب الحديثة أعلى وأجود إنتاجية عن إنتاجية الفدان المروى بطريقة الغمر.