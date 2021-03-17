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وزيرة التخطيط: تدريب 2 مليون سيدة ضمن مشروع الأسرة المصرية

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:51 م
وزيرة التخطيط: تدريب 2 مليون سيدة ضمن مشروع الأسرة المصرية
ماجد تمراز

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مشروع الأسرة المصرية، نستهدف من خلاله تحسين جودة الحياة للمواطن، وأن يشعر كل مواطن بثمار التطوير الذي يتم حوله، مشيرة إلى أن هناك زيادة في معدلات النمو السكاني، وأن البشر بالتأكيد ثروة، ولكن لابد أن يتم توفير خدمة تعليمية وصحية ورياضية وثقافية لهم، حتى يتم الاستفادة من القوى البشرى، وفي نفس الوقت لابد أن يكون هناك ضبط لمعدلات النمو السكاني.

 

وأضاف خلال تصريحات لقناة "الحياة": "المشروع به تدريب 2 مليون سيدة على ريادة الأعمال والكمبيوتر وكافة الأنشطة ضمن مشروع تطوير الأسرة المصرية".


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