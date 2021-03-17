وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للإرهابيين وتدمير 4 مخابئ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 4 مخابئ للإرهابيين بها قنبلة في ولايات تبسة وميلة (شمال شرق) وتيسمسيلت (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات الجيش، خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية البلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية".

وأضاف البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات الجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة وتيسمسيلت، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى بولاية ميلة 4 مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة وكمية من الذخيرة (99 طلقة) ومواد كيماوية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى مواد غذائية".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من المدية (شمال) وجيجل (شمال شرق)، فيما تم ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخزينتي ذخيرة في منطقة إن أميناس (جنوب).

وأوضح البيان أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 99 شخصا من بينهم 18 مغربيا كانوا على متن قوارب بكل من الشلف وعين تموشنت ووهران ومستغانم (شمال غرب) ، فيما تم توقيف 177 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وإن أميناس وبشار (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).