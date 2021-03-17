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"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3881 راكبا

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:49 ص
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3881 راكبا مطار القاهرة الدولى -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 47 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 3881 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، لاجوس، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، روما، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس أبابا)، بالإضافة إلى 13رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر و أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3881 راكبا.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

مصر للطيران

الرحلات الجوية

رحلات شحن جوي

مطار القاهرة الدولي

فيروس كورونا

المسافرين

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