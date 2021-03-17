اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة دولية تقل على متنهم 5082 راكبا إلى دول مختلفة

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:46 م
مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة دولية تقل على متنهم 5082 راكبا إلى دول مختلفة مطار القاهرة -أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران، غدا الخميس، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5082 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير غداً 49 رحلة جوية بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، اسطنبول، دبى، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج" بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5082 راكبا.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.

 


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