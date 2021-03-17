مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بشارع الطيران فى مدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وقامت سيارة إسعاف بنقل المتوفى من المكان.