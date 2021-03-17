اليوم السابع
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مصادر: تجهيز شحنة الغاز الرابعة للتصدير من مصنع دمياط للإسالة

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:00 ص
مصادر: تجهيز شحنة الغاز الرابعة للتصدير من مصنع دمياط للإسالة الغاز المسال
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، تجهيز الشحنة الرابعة للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للإسالة.
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم تصدير تلك الشحنة من مصنع دمياط قريبا.
 
يذكر أنه تم إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها.
 
وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس الجارى، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

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