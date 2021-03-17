محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه لنقل مصابين فى حادث انقلاب سيارة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، موكبه المتجه لتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمطوبس، وذلك لوقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية بر بحرى التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

وقد أوقف اللواء جمال نور الدين، موكبه بعد رؤيته للحادث، وتم الاتصال بمرفق إسعاف كفر الشيخ.

ودفع الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بـ4 سيارات إسعاف كانت مشاركة فى تأمين الطريق بنقل المصابين.

وقام الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بعمل إسعافات أولية على جانب الطريق للمصابين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى مطوبس لتلقى العلاج اللازم.



سيارات الاسعاف تنقل المصابين



سيارات مرفق اسعاف كفر الشيخ تنقل المصابين