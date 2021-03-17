محافظ كفر الشيخ يتفقد قرية "إبيانة" لإقامة مشروعات خدمية بمبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ_ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، قرية إبيانة، حيث ناقش إقامة وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية من بينها إقامة مجمع خدمي ليضم "جمعية زراعية، و مكتب تضامن إجتماعي، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء مركز شباب وملعب خماسي، فضلاً عن إنشاء وتطوير مدارس مرحلتي الإبتدائية والإعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الإتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، بالإضافة إلي تكاسي وتبطين ترع القرية، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".