محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافظ أكد خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ الذى عقد مساء اليوم فى ديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد السيد عبد العال مدير عام الشئون المالية بالمحافظة الى جائب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة، أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لاقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة ، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50% منها لديوان عام المحافظة و50% لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.

وأكد المحافظ، أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات، حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى 286 مليونا و551 ألف جنيه، منها 280 مليونا و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتى من المحافظة، لافتا إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، وللأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة ، والتى بلغت 6 مليارات و950 مليون جنيه، فالكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة .

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم إقامة مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء منها، وعدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة، على أن تكون هناك موضوعية وواقعية فى اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعى الصالح العام، وأن يكون التغيير فى أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية فى تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة .

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذى لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، مؤكدا على سرعة انتهاء المشروعات فى المواعيد المحددة والزام المقاولين بانهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات.

من جانبه، أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش، مبلغ 27.570 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 32.105 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 23.789 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 30.737 مليون جنيه لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، الى جانب 8.419 مليون جنيه للمرور، 11.461 مليون جنيه للحماية المدنية، ومبلغ 92.820 مليون جنيه لديوان عام المحافظة، وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المجالات.