محافظ بنى سويف: "مشروعك" قدًم أكثر من 48 مليون جنيه لتمويل 221 مشروعا

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بأن عدد المشروعات التى تم تمويلها عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، قد بلغ 221 مشروعا بقيمة 48 مليونا و115 ألف جنيه، وتوفر230 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال شهر فبراير الماضى 2021.

حيث أكد المحافظ على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعدته نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة ، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين، ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.