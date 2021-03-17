محافظ المنيا: تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير 41 قرية بمغاغة ضمن "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جلسة حوارية مع أهالى مركز مغاغة، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التى تجريها المحافظة مع أهالى القرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على إشراك المواطنين فى تحديد الأولويات والاحتياجات للقرى والمراكز المدرجة فى التطوير، وأرسل الحضور خلال الجلسة برقية شكر وتقدير رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتى ستغير وجه الحياة فى 51 مركزا على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك بحضور محمد السيد رئيس مركز ومدينة مغاغة، ولفيف من نواب البرلمان، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات الخدمية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة وممثلى جهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومى للمرأة وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، والجهات المعنية، وبالتعاون مع مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، حيث أدار الجلسة وليد الحينى مدير المركز.

وهنأ المحافظ الحضور، فى بداية اللقاء، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، رقم 102، داعياً المولى عز وجل، أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، والازدهار، وموجها الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإطلاقه المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وسيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

وقال المحافظ، إن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى، تستهدف 192 قرية، بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، مخصص منها ما يقارب 4 مليارات جنيه، لتطوير 41 قرية بمركز مغاغة، بإجمالى 491 ألفا و503 مواطن، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.

وحرص المحافظ، خلال اللقاء على الاستماع لنواب البرلمان، حيث يمثلون كافة فئات الشعب، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

كما استمع المحافظ إلى ممثلى الوحدات القروية وعددها 8 وحدات قروية، مشيرا إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن، تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة بتكلفة تصل إلى 41 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

وأكد المحافظ، أنه تم دراسة، ورصد كافة احتياجات ومتطلبات القرى الفعلية، ودراسة كافة الأنشطة الاقتصادية التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية، بالإضافة إلى إقامة مجمعات صناعية فى القرى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا أن المقاولين والعمال من الأهالى المحليين بالمركز، بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء تلك القرى، حيث ستشمل أعمال التطوير بمركز مغاغة، تطوير مستشفى مغاغة المركزى، ومستشفى الرمد، و15 وحدة صحية أخرى، و30 مدرسة، حيث تم البدء فى تنفيذ 11 مشروعا والانتهاء من 14 مشروعا، فى قطاعات، "الصرف الصحى ومياه الشرب، الصحة والتعليم والطب البيطرى وتبطين الترع".



محافظ المنيا يعقد جلسة حوارية مع أهالى مركز مغاغة



محافظ المنيا يعقد جلسة حوارية مع أهالى مركز مغاغة



جلسة حوارية مع أهالى مركز مغاغة