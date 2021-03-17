محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى زفتى.. صور

الغربية - محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء مبادرة "حياة كريمة" بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال مد خطوط الغاز الطبيعى بقرية نهطاى وأعمال إدخال الصرف الصحى بقرية شبراملس، حيث تم مد خطوط الصرف الصحى بطول 1100 متر، وجارٍ الانتهاء من 400 متر آخرين بنهاية يونيو المقبل، كما تفقد المحافظ أعمال محطة الرفع بالقرية المقامة على مساحة 900متر بإجمالى تكلفة 20 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء منها منتصف العام الجارى، حيث ستخدم قرى (العزيزية، شبراملس، شتتا وكفر ششتا) .

وفى ذات السياق، تفقد المحافظ، قطعة أرض تبرع بها الأهالى لإقامة محطة رفع بقرية ششتا، التى تم الانتهاء من مد الخطوط، كما تفقد أعمال إدخال الصرف الصحى بقرية كفر ششتا، من جانبه أوضح المهندس المشرف على أعمال الصرف الصحى، أنه بنهاية المبادرة سيتم إدخال خدمات الصرف الصحى بجميع قرى مركز زفتى والبالغ عددها 54 قرية، حيث تم الانتهاء من 38 قرية وجارٍ الانتهاء من 16 آخرين.

ومن جانبه، وجه المحافظ، رئيس مدينة زفتى بالتواصل مع الأهالى للتبرع بقطع أراضى لإدخال خدمات الصرف الصحى بالعزب التابعة لقرى زفتى وعددها 88 عزبة وتابعا، كما وجه الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدخال الصرف الصحى بكافة المبانى داخل مركز ومدينة زفتى.

وفى إطار الاهتمام بتنمية المواطنين وتقديم خدمات أفضل، تفقد محافظ الغربية القافلة الاجتماعية بقرية كفر شبرا اليمن والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم مساعدات نقدية لـ 309 أسرة بإجمالى 60 ألف جنيه كما تسليم مساعدات عينية لـ300 أسرة أخرى بجانب 6 جهاز عرائس.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدرسة شرشابة الثانوية المشتركة، حيث أوضح المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه سيتم الهدم والبناء وتسليم المدرسة خلال 6 أشهر بإجمالى تكلفة 8 ملايين جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة الجارية بمدرسة محمد سلامة المداح والتى سيتم الانتهاء من تطويرها الأسبوع المقبل، وخلال الجولة استمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجهاً بحلها على الفور.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 54 مشروعا فى قطاع الغاز بإجمالى 542 مليون جنيه، 316 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بإجمالى 342 مليون جنيه و9 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بإجمالى 648 مليون جنيه.

ويذكر أنه أعلنت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من توزيع عدد الألحفة والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الغربية.

وأضافت وكيل الوزارة فى بيان لها، أن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (طنطا - المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور - كفرالزيات - مركز بسيون)، وذلك وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التصامن الاجتماعى بالمحافظة .

وأوضحت أن حملة توزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم ، لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين.



العمل بمشروعات حياة كريمة



جانب من جولة محافظ الغربية على المشروعات



جولة محافظ الغربية على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى