محافظ الشرقية: 25 مليون جنيه تكلفة إنشاء نفقى مشاة بأبو كبير وههيا

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، أعمال إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد بمدينة أبو كبير، والمُقام بتكلفة مبدئية 15 مليونا و780 ألف جنيه، حيث يعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين منطقة السوارس ووسط البلد ومجلس المدينة وللمساهمة فى فك الاختناقات المرورية بالمنطقة ولتفادى حوادث القطارات وحفاظاً على أرواح المواطنين.

اطمأن المحافظ، من حمدى نصر، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، على معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المشروع، والتى وصلت إلى 30% بعد أن تم الانتهاء من تذليل كافة العقبات التى تعيق تنفيذ المشروع، ليسهم فى خلق محاور مرورية جديدة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة أبو كبير.

كما حرص محافظ الشرقية، على تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمقام بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه، حيث بلغت تنفيذ الأعمال 65% ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة نهاية يونية 2021.

ووجه المحافظ، على الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالنفق للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليُساهم وبشكل كبير فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها مع المتابعة المستمرة للشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنية تحتيه سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة أمانى عبد القادر، مدير عام منطقة شرق وغرب بجهاز تعمير سيناء والدكتور أحمد محمدى استشارى الجهاز والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والنقل فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، وذلك لبحث خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمراكز والمدن.

وخلال اللقاء، تم استعراض مشروعات رصف الطرق المسند تنفيذها لجهاز تعمير سيناء وتمت الإشارة الى أنه تم ترسيه أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة شارع الشهيد طيار الرابط بين طريق الأحرار وشارع المعهد الدينى وطريق العشة الرابط بين شارع الشهيد طيار وشارع محمد حسين ( المرحلة الثانية ) بطول 700 متر وبتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف المرحلة الأولى بطول 1.2 كم وبتكلفة مالية 6 ملايين و900 ألف جنيه ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف طريق الرملية بطول 1200 متر وطريق بحر شيبة بمركز الزقازيق بطول 800 كم وبتكلفة إجمالية 9 ملايين و500 ألف جنيه.

وشدد المحافظ، على مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع مسئولى قطاعات المرافق لسرعة الانتهاء من أعمال الترفيق قبل البدء فى أعمال الرصف والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تعيق تنفيذ الأعمال مع المتابعة المستمرة للشركات المنفذة وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى الأداء والالتزام بالمواصفات المحددة.