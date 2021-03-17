محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمدينة الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة الحسينية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالقرى المستهدفة، ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة)، والتى تهدف إلى القضاء على كافة المشاكل الحياتية التى يُعانى منها أبناء تلك القرى منذ سنوات طويلة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحى بقرية جزيرة سعود بمركز الحسينية، والتى تشهد أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه بطريق سعود / بحر البقر من خط قطر 300 مم اسبستوس إلى خط قطر 500 مم بولى ايثيلين، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 260 مترا، وجارى الانتهاء من استكمال باقى الأعمال لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى القرية.

وتوجه محافظ الشرقية لطريق جزيرة عليوة لتفقد أعمال تنفيذ مد وتدعيم خط مياه جديد بقطر 250 مم وبطول 4 كم، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحى بقرية جزيرة سعود.

كما انتقل محافظ الشرقية لمعاينة الموقع المخصص لإقامة مجمع خدمات سماكين الغرب على مساحة 400 م، والذى من المقرر أن يضم مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية قروية ومجلس محلى ووحدة تضامن اجتماعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود المبذولة، والتى تدعو للاطمئنان بأن الأعمال سوف تنتهى بجودة عالية، ووفقا للتوقيتات المحددة، وكذلك التنسيق الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مبادرة حياه كريمة بقرى مركز الحسينية لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، رافق المحافظ فى الجولة اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية.