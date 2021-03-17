محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبرى المدخل الشمالى بمنقباد بـ400 مليون جنيه.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أعمال إنشاء كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد والذى يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعى ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالى طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقهما خلال الجولة المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد عضو مجلس تنفيذى الشركة والمهندس ياسر محسوب مصطفى رئيس القطاع مدير فرع أسيوط وأسامة على حسين رئيس قطاع العلاقات العامة والاعلام بشركة المقاولون العرب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بفرع أسيوط.

واستمع محافظ أسيوط ورئيس مجلس ادارة الشركة – خلال الجولة - لشرح تفصيلى من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التى وصل إليها من استكمال أعمال دق للخوازيق بترعة الابراهيمية وتنفيذ القواعد على جانبى الترعة الابراهيمية واستكمال أعمال سطح الكوبري.

وأشاد المحافظ بنسب الانجاز فى الأعمال مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.

كما أكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالى لمدينة أسيوط بمنقباد والذى يعد نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات فى المحافظة خاصة بالمدخل الشمالى للمدينة لأنه سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد، حيث يمر الكوبرى أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالى طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عن شكره لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتعاونهم الكامل مع مسئولى الشركة والعاملين بالمشروع لسرعة انجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام التنفيذ وتقديم كافة أوجه الدعم مشيرًا إلى متابعته المستمرة لمعدلات الانجاز ونسب التنفيذ فى الأعمال بجميع مشروعات الشركة بالمحافظة وحرصه على تنفيذها بالجودة المطلوبة وفى توقيتاتها المحددة بالاستعانة بالعمالة المدربة من أبناء المحافظة وفتح فرص عمل للعديد من الشباب والعاملين من أبناء المحافظة فى مختلف التخصصات والحرف المختلفة.

كما ترأس محافظ أسيوط اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختبار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لآخرين ومنها وظائف مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة ديروط ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة ومدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم والتى تجريها اللجنة الدائمة لاختيار القيادات برئاسة اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة لذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وأحمد فوزى مدير مديرية التنظيم والإدارة وسمير محمد سيد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة ومنار مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التى حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها.

وأضاف السكرتير العام أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التى يعملون بها ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات.



محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يتفقدان الكوبري العلوي بمنقباد



الكوبري العلوي بمنقباد



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