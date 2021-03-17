اليوم السابع
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محافظة سوهاج تعلن الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارعا بحى شرق.. صور

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:42 ص
محافظة سوهاج تعلن الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارعا بحى شرق.. صور رصف الشوارع ببلاط الانترلوك بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج، الانتهاء من تطوير ورصف 29 شارعا فرعيا بحى شرق سوهاج، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضارى اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح عامر عوض، رئيس حى شرق سوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك فى 29 شارعا فرعيا بمنطقة شارع الجمهورية بدايةً من نادى التجديف، مشيرا إلى أنه سيتم العمل أيضا فى تطوير ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية من الجهة الغربية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط سوهاج ، فور الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال المرافق بها.

الشوارع بعد رصفها بالانترلوك
الشوارع بعد رصفها بالانترلوك

 

العمال أثناء المراحلة النهائية للرصف
العمال أثناء المراحلة النهائية للرصف

 

تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حى شرق
تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حى شرق

 

رصف الشوارع الجانبية بالانترلوك
رصف الشوارع الجانبية بالانترلوك

 

رصف الشوارع بالانترلوك بحي شرق
رصف الشوارع بالانترلوك بحي شرق

 


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