بنك مصر يستحوذ رسميا على 90% من رأس مال "سى أى كابيتال" للاستثمارات المالية

كتب أحمد يعقوب

أكمل بنك مصر "ثانى أكبر البنوك المصرية" بنجاح الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء إجبارى، لتصبح إجمالى حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وتعتبر سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شركة رائدة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التى تلبى احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.

وعلق محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: "يسعدنا إتمام هذه الصفقة لما تمثله من خطوة رئيسية فى استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالى، عن طريق تنمية كيان قوى للأنشطة المالية غير المصرفية المتنوعة بما يضمن الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية، ونحن على ثقة تامة في فريق العمل بشركة سي أي كابيتال وقدراتهم، وسنقوم بتقديم كافة سبل الدعم لهم بما يضمن النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة الاطراف".

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي: "نؤمن بأن مجموعة الأصول المملوكة لبنك مصر المكملة لنشاط الشركة بالإضافة إلى فرص البيع المتبادل التي سوف تتحقق جراء هذه الصفقة سوف تؤدى إلى تحقيق التكامل وتعظيم الفائدة لكافة الأطراف، وستعمق هذه الصفقة تواجدنا فى مجالات واعدة بقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية ونحن على ثقة بأن الملاءة المالية والانتشار الجغرافى الواسع، بالإضافة إلى خبرات البنك فى منتجات التمويل سوف تقود الشركة الي فرص نمو مستقبلية كبيرة".

فيما قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى أى كابيتال القابضة محمود عطا الله: "بالنيابة عن الفريق الإداري للشركة وعن نفسي فإننا نتطلع للتعاون مع بنك مصر من أجل استمرار وتعزيز النمو لشركة سي أي كابيتال، وأود أن انتهز هذه الفرصة لشكر المساهمين المتخارجين الذين قاموا بدعم الشركة حتى الآن، ونحن نتطلع للمرحلة القادمة للنمو، ونرى أن استحواذ بنك مصر على حصة حاكمة فى شركة سى أى كابيتال القابضة يعد بمثابة خطوة رئيسية في رحلة نمو الشركة بالدعم المتوقع من بنك مصر".

والجدير بالذكر قيام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني لعملية الاستحواذ، وقام بدور السمسار المنفذ للصفقة كل من: فاروس لتداول الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية.