ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة قولها، إن القنصلية العامة لكوريا فى أتلاتنا أرسلت موظفين تابعين لها، للتحقق مما إذا كانت هناك أية إصابات أخرى بين كوريين فى تلك الحوادث.

وقد قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص فى حوادث إطلاق نار وقعت فى ثلاثة منتجعات صحية خلال ساعات متقاربة وفقا لتقارير إعلامية، وتم القبض على شخص يبلغ 21 عاما كمشتبه به.