قطار المحاكمات.. استكمال محاكمة إبراهيم سليمان ومتهم بقتل ميادة أشرف

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها، نظر إعادة محاكمة متهم بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، واستكمال محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بقضية أرض الجولف.

نظر إعادة محاكمة متهم بقضية مقتل ميادة أشرف

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة متهم فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف".

نظر طعن متهم بقتل ضابط كفر الشيخ على حكم إعدامه

تنظر محكمة النقض، طعن المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، على حكم إعدامه شنقا.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم بقتل نقيب شرطة بمرور كفر الشيخ.

محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بقضية أرض الجولف

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، حيث تعود وقائع القضية إلى عام 2003، واستمرت حتى عام 2020، حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها