فوائد الكركم للتخسيس وإنقاص دهون البطن

كتبت فاطمة خليل

فوائد الكركم للتخسيس عديدة، فهو من التوابل الشهيرة في إنقاص الوزن وحرق دهون البطن بكفاءة ولكن يكون ذلك بجانب تناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن بطريقة صحية، والكركم لا يضفي فقط لونًا أصفر جميلًا ونكهة ولكنه معروف أيضًا بخصائصه الطبية التي تُستخدم لعلاج العديد من الأمراض، وفقاً لموقع " ndtv".

فوائد الكركم للتخسيس



فوائد الكركم للتخسيس كثيرة، فالكركم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وإمكانات الكركم المضادة للسمنة التي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ بطريقة صحية.

ذكرت بعض الدراسات أيضًا أن المركب النشط المسمى الكركمين في الكركم هو الذي يساعد في انقاص الوزن.



فوائد الكركم للتخسيس

فوائد الكركم للتخسيس

يحتوي الكركم على خصائص معينة مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وهو أحد العوامل المسببة للسمنة. الكركمين، أحد مضادات الأكسدة ، يثبط الالتهابات في خلايا الدهون والبنكرياس والعضلات.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم وحالات التمثيل الغذائي الأخرى .

طريقة أخرى يساعد بها الكركم في إنقاص الوزن عن طريق تنظيم مستويات السكر وزيادة منع مقاومة الأنسولين ينتج عن ذلك دهون زائدة لا يحتفظ بها الجسم.

يزيد الاستهلاك الآمن للكركم من إنتاج الصفراء الموجودة في المعدة، وهى عبارة عن عصير هضمي يساعد في استحلاب الدهون والتمثيل الغذائي.



فوائد الكركم للتخسيس

طرق استخدام الكركم للتخسيس



طريقة واحدة هي شرب شاي الكركم، عن طريق صب كوب أو اثنين من الماء في إناء وغليها بمجرد أن يغلي الماء، أضف إليه القليل من الكركم.

في حالة رغبتك في إضافة القرفة، يمكنك إضافة عصا أو مسحوق إليها تساعد القرفة أيضًا على إنقاص الوزن ويقلب جيدا ويصب في كوب ويشرب.

طريقة أخرى هي إضافته إلى أطباق الكاري وأطباق الأرز والحلويات وغيرها من الأطباق الشهية بانتظام.

حليب الكركم هو خيار آخر قم بتسخين الحليب لمدة ست إلى سبع دقائق على نار متوسطة صب الحليب في كوب وأضف مسحوق الكركم ثم قلبه جيدا.