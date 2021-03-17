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طالب أصول الدين يستعير حناجر كبار القراء ويبدع فى تلاوة القرآن.. لايف

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:46 ص
طالب أصول الدين يستعير حناجر كبار القراء ويبدع فى تلاوة القرآن.. لايف
الدقهلية - فريق المحافظات

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رغم صغر سنه إلا أنه يمتلك حنجرة ذهبية جعلته محل إعجاب من كل من يسمع صوته، حتى شجعه أصدقاؤه على إتقان وتعلم أصول القراءة لكى يصل إلى مراتب كبار القراء.

يقول عبد المجيد رضا، طالب بالصف الثالث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ابن قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، لــ"اليوم السابع"، أنه وهو صغير تعلم قراءة القرآن، وبعد أن وصل إلى سن الـ12 عاما أصبح يقرأ القران، قائلا: "كنت أحب أستمع إلى الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الطاروطى، وبعد كل مرة استمع فيه إلى الشيوخ، أقلد أصواتهم، ولقى ذلك إعجابا كل من يسمعنى".



وأضاف عبد المجيد، أن أحد أصدقائه هو من دفعه إلى الاستمرار فى ذلك المجال، وكان يصر على أن يتعلم أصول القراءة، حتى كانت إحدى مناسبات العزاء بالقرية، وقدمنى صديقى للموجودين وكانت أول مرة أواجه الجمهور، فكانت المفاجأة بأن شعرت بإعجاب الحضور بالصوت، وكانت هى الانطلاقة الأولى، وعقب ذلك بدأ بعض الأهالى في طلبنى للقراءة، وأصبحت أنال شهرة بالقرى المجاورة لقريتنا.

وتابع عبد المجيد، أنه أصبح يقلد كبار شيوخ القراء، ويجيد القراءة بنفس طبقة الصوت الخاصة بهم، وأنه يعرف عددا من كبار القراء ويربطهم به علاقة صداقة، متمنيا أن يقرأ كتاب الله بإذاعة القرآن الكريم.


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