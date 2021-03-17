ضبط مدير شركة بالجيزة لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 أشخاص)، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية مختلفة بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وقيام (مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط احتيالى بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، واستولى من الشاكين على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم دون الوفاء بذلك، متخذاَ من مقر شركته المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهتة أقر بارتكابه الواقعة.