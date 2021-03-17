ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص فى المنوفية لتصنيعه حفاضات بماركات مقلدة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص بالمنوفية، لحيازته كمية من الحفاضات المصنعة مدون عليها علامات تجارية مقلدة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (صاحب مصنع للتوريدات والمستلزمات الطبية كائن بدائرة مركز شرطة السادات)، لقيامه بإدارة مصنع حفاضات طبية "بدون ترخيص"، وتدوين بيانات وهمية مقلدة لتضليل المستهلكين وتصنيع الحفاضات مدون عليها علامات تجارية مقلدة، وتصنيع المنتجات من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وعُثر بداخل المصنع على (عدد 11600 عبوة حفاضات مصنعة لكبار السن مدون عليها علامات تجارية مقلدة – 5 أطنان قماش غير منسوج – ماكينة لتصنيع مفرش طبى غير معقم) .