سعر اليورو اليوم 17-3-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.60 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار الأمريكي اليوم واقتربت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من ذروة 13 شهرا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يُلقي بعض الضوء على توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل ومدى تسامح البنك مع صعود العائدات.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.60 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.63 جنيه.

18.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.79 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.60 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.61 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.62 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.