رويترز: مشاجرات بمتاجر لبنان مع تأثر إمدادات الغذاء بالانهيار المالى

رويترز

أجبر انهيار العملة اللبنانية العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك فى المواد الغذائية، وأغلقت بعض متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها فى شتى أنحاء البلاد، وأوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت ووضعت حدودا لطلبات العملاء.

وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار أمس الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين، وهي الآن متراجعة 90 بالمئة منذ أواخر 2019.

وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء، وأوقع انهيار الاقتصاد كثيرين في براثن الفقر وقد أصبح أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.