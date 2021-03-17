اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: مشاجرات بمتاجر لبنان مع تأثر إمدادات الغذاء بالانهيار المالى

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:25 م
رويترز: مشاجرات بمتاجر لبنان مع تأثر إمدادات الغذاء بالانهيار المالى احتجاجات لبنان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجبر انهيار العملة اللبنانية العديد من متاجر البقالة على الإغلاق مؤقتا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك فى المواد الغذائية، وأغلقت بعض متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها فى شتى أنحاء البلاد، وأوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت ووضعت حدودا لطلبات العملاء.

وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار أمس الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين، وهي الآن متراجعة 90 بالمئة منذ أواخر 2019.

وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء، وأوقع انهيار الاقتصاد كثيرين في براثن الفقر وقد أصبح أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.


لبنان

بيروت

احتجاجات لبنان

الليرة اللبنانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة