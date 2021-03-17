اليوم السابع
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روما: الانتماء للاتحاد الأوروبى و"شمال الأطلسى" ركيزة أساسية لنا ولألمانيا

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:00 ص
روما: الانتماء للاتحاد الأوروبى و"شمال الأطلسى" ركيزة أساسية لنا ولألمانيا لورينزو جويرينى وزير الدفاع الإيطالى
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى إنه بالنسبة لإيطاليا وألمانيا يمثل الانتماء للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي ركيزة لا غنى عنها لمواجهة تحديات المستقبل.
 
جاء ذلك في تغريدة له عقب لقائه خلال زيارته الحالية إلى برلين، مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، مشيرا إلى أن النقاش كان "هام وإيجابي" خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي).
 
كانت وزارة الدفاع الإيطالية قد ذكرت، في وقت سابق، أن جويريني سيبحث في برلين المشاركة في البعثات الدولية في كل من أفغانستان والعراق ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل.

ايطاليا

ألمانيا

الاتحاد الأوروبى

برلين

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