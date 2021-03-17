رئيس جامعة المنصورة: تطوير الوحدات الطبية وغرف العمليات للقضاء على قوائم الانتظار

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اللقاء، أن جامعة المنصورة كيان كبير يعتز به الجميع وهناك تلاحم كبير بين الجامعة والنواب، كما أكدوا حرصهم على التنسيق والتعاون مع إدارة الجامعة، لتوفير كافة الخدمات الطبية والمجتمعة التى تقدمها الجامعة للمواطنين بمحافظة الدقهلية ومواصلة التعاون وطرق كافة الأبواب الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم اللازم للمنظومة الطبية الرائدة والخدمات الصحية التى تقدمها جامعة المنصورة للمرضى فى شتى التخصصات.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بما يقوم به النواب بالمحافظة من سعى دائم ومتواصل للتنسيق والعمل المشترك مع إدارة الجامعة وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتطوير الخدمة الصحية التى تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات.

وأشار إلى ما تقوم به الجامعة حاليا من سعى دوؤب وإجراءات لتطوير الوحدات الطبية، وغرف العمليات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية، لاستيعاب أعداد أكبر من المرضى للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك توفير الخدمات الطبية التى يحتاجها مرضى الأورام للعلاج داخل المحافظة.