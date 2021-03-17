اليوم السابع
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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا التوسع فى البرامج التعليمية

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:11 ص
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا التوسع فى البرامج التعليمية رئيس جامعة الاسكندرية وسفير فرنسا
الإسكندرية - أسماء على بدر

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التقى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتى وجانينا هيريرا ، قنصل فرنسا بالإسكندرية ، ومايا الرملي ، منسق التعاون الجامعى بالمعهد الفرنسى فى مصر.

ناقش الطرفان خلال اللقاء ، التوسع فى البرامج التعليمية المشتركة فى المجالات والتخصصات العلمية المختلفة ، منها الطب والهندسة والآداب والفنون وإدارة الأعمال والحقوق والزراعة والتربية ، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم رحاب ، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية ، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية ، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية والطب والزراعة ومسئولى البرامج الفرنسية بهذه الكليات.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على تدويل التعليم بجامعة الإسكندرية والوصول بها إلى أفق عالمية ، وتعزيز التعاون الأكاديمى مع الجامعات الدولية المرموقة ولاسيما الجامعات الفرنسية ، لافتاً أن هناك تعاون أكاديمى قائم بالفعل بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز بفرنسا ، وعرض قنصوه عدداً من الأطر المتعلقة بتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية كإنشاء درجات علمية مشتركة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون فى المشروعات البحثية ، ولفت أن جامعة الإسكندرية تعد شريك رئيسى مع الجامعات الفرانكفونية ، وتتفرد بوجود قسم خاص باللغة الفرنسية بكلية الطب ، وأفرع فى إنجامينا بدولة تشاد وجوبا بدولة جنوب السودان ، وعلاقات تعاون مع جامعات أفريقية أخرى بغينيا كوناكري ، وكينيا ، وبوروندى وروندا وغيرها من الجامعات الأفريقية .

من جانبه، أكد السفير روماتيه، حرص دولة فرنسا على التعاون مع جامعة الإسكندرية، مؤكداً أنها تعد من أعرق الجامعات فى الشرق الأوسط، وتمتلك الريادة فى العديد من البرامج التعليمية المتميزة التى تستقطب العديد من الطلاب حول العالم، وأضاف السفير أن هذا التعاون يأتى نتيجة العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا خاصة فى الجوانب التعليمية والاكاديمية والتبادل الطلابي، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع فى البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذى القرار بدولته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات .

كما استعرض عمداء الكليات برامج اللغة الفرنسية بكلياتهم ، وعلاقات التعاون مع الجامعات الفرنسية، كما قدموا اقتراحات عن إمكانية زيادة التعاون من خلال فتح برامج مشتركة جديدة.


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سفير فرنسا بالقاهرة

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