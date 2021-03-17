رئيس "الدوما" الروسى يعتبر تصريحات بايدن عن بوتين إهانة للشعب

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل" بأنها إهانة للشعب الروسي، مشيرا إلى أن التهجم على الرئيس الروسي يعد تهجماً على روسيا.
وكتب فولودين، على موقعه في "تليجرام" اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات بايدن، وبحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية : "بايدن أهان مواطنينا بهذه التصريحات، هذه الهيستيريا سببها العجز، وبوتين رئيسنا والتهجم عليه يعد تهجماً على البلاد".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في مقابلة صحفية، بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية:" إنه يعتبر نظيره الروسي بوتين "قاتلًا".
رئيس "الدوما" الروسى يعتبر تصريحات بايدن عن بوتين إهانة للشعبالأربعاء، 17 مارس 2021 03:55 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "القاتل" بأنها إهانة للشعب الروسي، مشيرا إلى أن التهجم على الرئيس الروسي يعد تهجماً على روسيا.
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