رئيس الحكومة الليبية يستقبل الرئيس التونسى

طرابلس (أ ش أ)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فى طرابلس الرئيس التونسى قيس سعيد، فى زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس تونسى يزور ليبيا منذ عام 2012.

وأفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، بأن هذه الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطى فى ليبيا بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة فى البلاد.

وصل الرئيس التونسى قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الليبى صباح اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية لليبيا، وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية أنه من المقرر أن يعقد الرئيس التونسى خلال الزيارة محادثات مع كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وكان فى استقباله رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى ونائباه موسى الكونى وعبدالله اللافى.

وكانت الرئاسة التونسية، قالت فى بيان لها، الثلاثاء إن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقوم بزيارة رسمية الأربعاء، إلى ليبيا.

وأكدت الرئاسة التونسية فى بيانها، أن الزيارة تندرج فى إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطى فى ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتى البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين فى الاستقرار والنماء.