وسجن الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإرهابية، بما فيها "داعش" الإرهابي، فيما لقي أزواج معظمهن حتفهم في المعارك، وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجرى عملية من هذا النوع بعد كازاخستان، وأوزبكستان وطاجيكستان.

وغادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، وتنظيمات إرهابية أخرى.