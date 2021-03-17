"حياة كريمة" تعيد الأمل لأهل مطوبس بكفر الشيخ.. والمحافظ يتفقد المشروعات..فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، لجولة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى قرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وماذا سيحدث فى قرى حياة كريمة بالمركز.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ القرى.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، نقطة الإسعاف، واستمع إلى شكاوى المواطنين و مطالبهم، موجهاً بتلبية كافة احتياجاتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن أعمال التطوير فى قرى حياة كريمة ستغير شكل القرى تماما كما أنها ستقدم خدمات لأول مرة للمواطنين.

وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ، خطة إنشاء وتطوير كافة المنشآت الخدمية بالقرية والتي جاءت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.