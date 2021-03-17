"حياة كريمة" بالإسماعيلية.. استعدادات لتطوير 16 قرية بالقنطرة شرق

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير 16 قرية الأكثر احتياجًا بالقنطرة شرق، بحضورممثلى مبادرة حياة كريمة من رئاسة مجلس الوزراء ومديرى عموم المديريات الخدمية وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وناقش نائب محافظ الإسماعيلية، الخريطة التنظيمية لتطوير الريف المصرى بقرى القنطرة شرق والتى تتضمن بإنشاء 5 كبارى لربط قرى القنطرة شرق ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة، وإنشاء مركز تدريب للإسعاف ورفع كفاءة عدد من المساجد، كما وجه بدراسة وافية وكاملة وحصر بجميع التعديات على الأراضى الزراعية لإزالة كافة المعوقات للبدء فى سكن كريم ومجتمعات عمرانية جديدة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 .

كما ناقش المهندس أحمد عصام، خطة توصيل المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحى ومياة شرب لتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، سرعة عمل الدراسات اللازمة لحل مشكلة المياه الجوفية بالقنطرة شرق، وإنشاء شبكات صرف صحى بأماكن تجمعات المياه الجوفية وإنشاء محطات معالجة لها، كما وجه بدراسة مستوفاة لترشيح مياه قناه السويس ومبادرة لترميم الترع والتبطين مع خطة الرى.