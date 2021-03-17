اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين فى البساتين

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:52 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة سرقة المواطنين فى البساتين سرقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين، حبس المتهمين بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين، عن طريق خطف الحقائب وانهم يستقلون توك توك أثناء تنفيذ جرائهم وتقسيم المسروقات فيما بينهم.

لقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من شاب مفاده تعرض والدته للسرقة أثناء سيرها بالشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين قيام لصوص يستقلون توك توك على إصابة سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع بعد سرقة حقيبتها، وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجناة القبض عليهم.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وتم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي والـمركبة المستخدمة في الواقعة.


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