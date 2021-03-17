توريد وتركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى أسيوط والغنايم بمبادرة حياة كريمة

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى ترتكز بشكل رئيسى على تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم موجهاً رؤساء القرى والمراكز بمتابعة خط سير العمل بالمشروعات وتذليل أى عقبات تعيق التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلى كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان استمرار العمل بتطوير قطاع الكهرباء بمختلف قرى ونجوع المحافظة بمتابعة نائبه المهندس عمرو عبدالعال، حيث تم عمل الشدة الخشبية بأماكن تركيب أكشاك الكهرباء بقرية أولاد محمد وتركيب 30 عمود إنارة بقرية المشايعة و 153 عمود إنارة بقرية دير الجنادلة بإجمالى 183 بمركز ومدينة الغنايم، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة بقرية درنكة بمركز ومدينة أسيوط وخاصة فى الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء بدرنكة والذى يعد من أهم مزارات السياحة الدينية الهامة بمحافظة أسيوط.

وأكد نائب المحافظ، أن العمل يجرى فى إطار متكامل من التعاون والتنسيق والعمل الدؤوب فى كافة القطاعات، حتى تشعر الفئات المستهدفة من هذه المبادرة من الأسر الاكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية وذوى الهمم وكبار السن والنساء المعيلات بمدى كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم.



الشدة الخشبية



تركيب أعمدة الإنارة