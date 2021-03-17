تعرف على عدد المستفيدين من زيادة الـ13% لأصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

تحرص القيادة السياسية بشكل مستمر على تحسين معيشة المواطنين خاصة أصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه ليرسم الفرحة على الملايين من أصحاب المعاشات وأيضا المستفيدين من المعاشات بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة ومواجه معدلات التضخم، حيث حرص الرئيس على توجيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى بزيادة المعاشات، فى إطار الحرص على رفع أى معاناة عن أصحاب المعاشات.



وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات، كما سيستفيد أيضا من هذه الزيادة كل من سيخرج إلى المعاش حتى يوم 30 يوليو 2021، وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ31 مليار جنيه.



وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على تنفيذ التكليفات الرئاسية لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن من أهالينا منمنْ أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن، فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة على خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونية تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى فتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لأهالينا غير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية وبأماكن انتظار لائقة وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا.