اليوم السابع
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تعرف على ضوابط قطاع المعاهد الأزهرية للنجاح فى صفوف النقل

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:00 ص
تعرف على ضوابط قطاع المعاهد الأزهرية للنجاح فى صفوف النقل امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أوضح قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 ، حيث تحسب درجة 50% على متحان الفصل الدراسى الأول، و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات امتحانات شهور " مارس وأبريل ومايو".
 
فيما يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة " متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى" عن 25 %.
 
ويتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان " شهر مايو" لكل مادة.

قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر الشريف

الفصل الدراسى الأول

امتحانات الأزهر

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