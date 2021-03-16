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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:50 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 48.91 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.82 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

وعالميا، نزل الدولار الأسترالي اليوم 0.4% إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3 %.

ونزل الإسترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار، وقال محافظ بنك انجلترا المركزي إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيهبط بنحو أربعة بالمئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.82  جنيه للشراء.

52.17  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.91  جنيه للشراء .

52.11  جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

48.92  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.81  جنيه للشراء.

52.18  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

48.89  جنيه للشراء.

52.23  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

49.04  جنيه للشراء.

52.15  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.54  جنيه للشراء.

52.18  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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