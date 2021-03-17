تعرف على أعراض الإصابة بسرطان الكبد وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

سرطان الكبد قد يصعب اكتشافه مبكرًا لأنه قد يصاب الشخص به دون ظهور أية أعراض، ولكن إذا تم تشخيصه فى وقت مبكر من الممكن علاجه والشفاء منه، ولعل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الكبد الشعور بألم فى الكتف الأيمن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

غالبًا لا تظهر أعراض لسرطان الكبد إلا فى المراحل المتأخرة من المرض، ولكن فى بعض الأحيان قد تظهر مبكرًا، مثل وجود تورم في الجانب الأيمن من البطن، حيث يتواجد الكبد، ويعتبر هذا من الأعراض الرئيسية لهذا المرض، ويمكن أن تتأثر أجزاء أخرى من الجسم.

- فيما يلى.. أعراض الإصابة بسرطان الكبد:

1- الشعور بألم فى البطن من الأعراض الشائعة لسرطان الكبد وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

2- الشعور بألم فى الكتف الأيمن.

3- الإصابة بورم في الجانب الأيمن من البطن.

4- تهيج الأعصاب التى توحى للمخ بأن الألم ناتج عن الكتف، فى حين أنه يأتي من الكبد.

5- الشعور بآلام فى الظهر.

6- تغير لون الجلد.

7- بياض أو اصفرار العين (اليرقان).

8- حكة فى الجلد.

9- بول غامق وبراز شاحب أكثر من المعتاد.

10- فقدان للشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

11- الشعور بالتعب والإرهاق وظهور أعراض مثل الأنفلونزا.

12- عسر الهضم والانتفاخ.

فى حين أنه لا توجد أسباب واضحة للإصابة بسرطان الكبد، ولكن هناك أشخاص أكثر عُرضة للإصابة بهذا المرض وهم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويعتبر أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل التهاب أو تليف الكبد وحصوات المرارة ومرض السكرى وفيروس نقص المناعة البشرية، أو إذا كان للشخص تاريخ عائلى مع مرض سرطان الكبد.

- طرق الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد:

1- محاولة إنقاص الوزن خاصة إذا كنت تعانى من السمنة.

2- ارتداء الملابس والأقنعة الواقية إذا كنت تعمل فى وظيفة تتعرض فيها لمواد كيميائية ضارة.

3- التقليل من تناول المشروبات الكحولية.

4- محاولة الإقلاع عن التدخين.