تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل الأبيض 5 جنيهات، بينما البصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
- الجوافة 9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 8 جنيهات
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليومالأربعاء، 17 مارس 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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