تعرفى على 3 أوضاع لليوجا تساعدك على حياة صحية

كتبت مروة هريدى

تتعرض النساء لضغط للحفاظ على توازن مثالى بين الحياة الشخصية والمهنية، من أعمال منزلية ورعاية الأطفال، ولكن تعدد المهام هذا هو ما يجعل الأمر أكثر أهمية لكل امرأة لممارسة أى نشاط بدنى ولا يمكن أن يكون هناك شيء أفضل من اليوجا حتى تمارسه، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

اليوجا لا تساعد فقط فى تمدد العضلات بل تمنح الجسم راحة كبيرة وتُهدئ الأعصاب وهو أمر ضرورى لكل فرد من أجل التغلب على أعباء وضغوطات الحياة والحفاظ على صحة جيدة، وهناك وضعيات لليوجا يمكن للمرأة خاصة العاملة القيام بها يوميًا من أجل حياة صحية وطويلة.

- فيما يلى .. تعرفى على أهم أوضاع اليوجا المفيدة للمرأة:

1- يوجا بالاسانا أو وضعية الطفل

في البداية، اركعِى على الأرض مع إبقاء أصابع قدميك معًا وتباعد ركبتيك قليلاً عن بعضهما البعض، ثم وضع اليدين على الفخذين، يجب أن تكون البطن مسترخية والفخذين والرأس تلمس الأرض بين الركبتين ثم مدى اليدين إلى الأمام لتلمسى الأرض، توقفى واستنشقى ثم عودى إلى وضع البداية.

2- وضع الكلب الهابط

ويصبح الجسم فى هذا الوضع على شكل حرف "V"، حيث يساعد هذا الوضع فى تخفيف آلام الظهر.

3- وضعية نصف الخصر

هي أحد الأوضاع التى تستهدف تنحيف منطقة الخصر، عن طريق الوقوف مستقيمًا والقدمين بجانب بعضهما البعض، ثم استنشقى الهواء وضعى يدك اليمنى فوق رأسك، ثم الانحناء ببطء إلى الجانب الأيسر من الخصر، حافظى على هذا الوضع لبضعة أنفاس ثم عودى إلى الوضع الطبيعى وكررى الأمر نفسه باسخدام اليد اليمنى وهكذا.