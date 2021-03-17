اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 07:54 ص
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تطبيق التأمين الصحى لأعضاء الغرفة التجارية بالبحيرة لأول مرة بقيمة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:00 ص
تطبيق التأمين الصحى لأعضاء الغرفة التجارية بالبحيرة لأول مرة بقيمة 4 ملايين جنيه الغرف التجارية بالبحيرة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد المحاسب فتحى مرسى، نائب الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، دعمه الكامل لكافة التجار بالمراكز المختلفة خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة، مضيفا أنه سيتم تطبيق أول منظومة للتأمين الصحى لأعضاء الغرفة التجارية بالبحيرة والتى يستفيد منها أكثر من 260 ألف شخص، وأن الغرفة التجارية تتحمل النسبة الأكبر للتكلفة المادية لتفعيل المنظومة الصحية للأعضاء بقيمة نحو 4 ملايين جنيه سنويا.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النظام العلاجى الجديد يقدم كافة الخدمات الطبية للأعضاء بما فيها إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل التاسعة بأنواعها المختلفة .

 

 


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