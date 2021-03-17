ترامب: سأتخذ قرار ترشحى لولاية ثانية بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه يعتزم اتخاذ قرار نهائي حول إمكانية ترشحه مرة ثانية للرئاسة، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في البلاد، وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "وفقا لجميع استطلاعات الرأى، يريدون منى الترشح مرة أخرى، لكننا سنرى، وسنفكر فى الأمر".

وأعرب ترامب عن ثقته بأن الجمهوريين لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على مجلسى الكونجرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2022.

وأضاف: "سنتخذ القرار بعد ذلك" في إشارة إلى إمكانية الترشح للرئاسة مجددا.