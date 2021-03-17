اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 02:04 م
خالد صلاح
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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومصرع قائدها

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:16 م
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومصرع قائدها تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة من طراز "ميج-21 بيسون" اليوم الأربعاء، فى قاعدة جوية وسط البلاد، مما أسفر عن مصرع قائدها، وقالت القوات فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "إنديا تى فى" الهندية، إن الحادث وقع عندما أقلعت الطائرة فى مهمة تدريب قتالية.. مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث .

يذكر أن شخصين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 27 آخرون إثر سقوط حافلة  كانت تقلهم فى ممر ضيق بمقاطعة "تشهيندوارا" في ولاية "ماديا براديش".

ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى المقاطعة قادمة من مدينة "بوبال" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج بينهم شخص حالته خطيرة.

 


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