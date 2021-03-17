تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية ومصرع قائدها

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة من طراز "ميج-21 بيسون" اليوم الأربعاء، فى قاعدة جوية وسط البلاد، مما أسفر عن مصرع قائدها، وقالت القوات فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "إنديا تى فى" الهندية، إن الحادث وقع عندما أقلعت الطائرة فى مهمة تدريب قتالية.. مشيرة إلى أنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث .

يذكر أن شخصين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 27 آخرون إثر سقوط حافلة كانت تقلهم فى ممر ضيق بمقاطعة "تشهيندوارا" في ولاية "ماديا براديش".