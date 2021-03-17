بوتين: من الضرورى الرد بسرعة على محاولات زعزعة استقرار البلاد

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الرد وبسرعة على محاولات زعزعة استقرار بلاده ومظاهر النزعة القومية.

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية للنيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء: "ينتظر المجتمع منكم نشاطًا أكبر في مواجهة التطرف".

وأضاف :" يتعين على المدعين العامين من جميع المستويات الاستجابة بسرعة لمظاهر النزعة القومية ولمحاولات زعزعة استقرار الوضع في البلاد".

يُذكر أن لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل الخارجي بشؤون روسيا بحثت خلال جلستها أمس الثلاثاء التدخل الخارجي في شؤون الدولة ومحاولات التأثير الأجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.